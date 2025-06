Musk acusa a Trump de estar en los archivos de Epstein

El 5 de junio, la relación entre Elon Musk y Donald Trump estalló en un conflicto público de proporciones inesperadas.

La disputa comenzó cuando Trump, en respuesta a las críticas de Musk sobre su agenda legislativa, hizo una declaración sugiriendo que el multimillonario padecía el “síndrome de trastorno de Trump”.

Trump, al referirse a Musk, dijo que algunas personas que dejan su administración «nos quieren, y luego llega un momento en que la extrañan muchísimo, y algunos la aceptan y otros incluso se vuelven hostiles».

De manera casual, agregó que lo que Musk experimentaba era «síndrome de trastorno de Trump», sugiriendo que el magnate estaba afectado por la falta de “glamour” tras alejarse de su entorno.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025