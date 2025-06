Elon Musk se enfrenta con Trump: “Sin mí, Trump habría perdido”

La alianza entre Donald Trump y el multimillonario Elon Musk sufrió una ruptura pública este jueves, tras desacuerdos por la aprobación del nuevo proyecto de ley fiscal republicano.

Trump acusó a Musk de estar en contra del proyecto por motivos personales.

Mientras que el empresario replicó de forma tajante que, sin su apoyo, el expresidente nunca habría ganado las elecciones.

Así lo informó EFE.

JUST IN: Elon Musk taunts Trump to end his contracts with the federal government, suggests it would end the International Space Station.

Trump: «The easiest way to save money in our Budget, Billions and Billions of Dollars, is to terminate Elon’s Governmental Subsidies and… pic.twitter.com/kfDd9Nl8vI

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 5, 2025