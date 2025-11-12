Murphy y Vogt repiten como Mánagers del Año en MLB 2025

Pat Murphy y Stephen Vogt ganan por segundo año consecutivo el premio al Mánager del Año en MLB 2025

Pat Murphy (Brewers) y Stephen Vogt (Guardians) fueron elegidos por segundo año consecutivo como Mánagers del Año en las Grandes Ligas, un hecho inédito en la historia de la MLB. Ambos guiaron a sus equipos a campañas memorables y desafiaron los pronósticos en 2025.

Pat Murphy: sabiduría y constancia en Milwaukee

El veterano estratega de 66 años llevó a los Brewers a una campaña récord en victorias tras su sólido debut en 2023. Con una plantilla sin figuras rimbombantes, Murphy construyó un equipo disciplinado y efectivo que ganó su división y superó expectativas.

🔹 Asumió el cargo tras la salida de Craig Counsell

🔹 Fue coach de banca por 8 años

🔹 Su carrera incluye paso por Notre Dame y Arizona State

🔹 Récord 2025: mejor marca interna de franquicia

For the first time in history, both Managers of the Year won in consecutive seasons 🤯 pic.twitter.com/FwJPb5hAcA — MLB (@MLB) November 12, 2025

Stephen Vogt: remontada histórica en Cleveland

En la Liga Americana, Vogt fue premiado tras comandar una remontada sin precedentes. Los Guardians estaban 11 juegos por debajo del líder en septiembre… y terminaron ganando la división en la última jornada.

🔹 Su equipo terminó con marca de 94-68

🔹 Superó a Toronto y Seattle en la votación

🔹 Obtuvo 17 de los 30 votos de primer lugar

🔹 Dejó el bullpen de Seattle en 2022 para debutar como mánager en 2023

“Fue la mayor remontada divisional en la historia de MLB”, según Elias Sports.

Dos estilos, mismo resultado

Murphy representa la experiencia, Vogt la frescura. Uno forjó su camino desde los banquillos universitarios, el otro emergió tras una década como jugador. Ambos demostraron que el éxito en MLB no depende solo del presupuesto, sino de la capacidad de construir equipos que compiten hasta el final.

