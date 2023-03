Fernando Peregrín, tío de Belinda murió a los 75 años por cáncer

Fernando Peregrín, quien es el tío de Belinda, murió este lunes 6 de marzo

El programa “Chisme No Like” fue el encargado de dar la noticia

Belinda no ha hablado de la muerte de su tío

La icónica cantante y expareja de Christian Nodal, Belinda, está pasando por un impactante en su vida, pues su tío quien se hacía llamar Fernando Peregrín, murió este Lunes debido al cáncer que ha estado padeciendo desde hace mucho tiempo.

Fernando Peregrín era hermano de Ignacio Peregrín, el padre de Belinda, el tío de ella habló en múltiples ocasiones acerca de su sobrina y de la familia en general, acusándolos de fraudes millonarios además de asegurar que fue víctima del padre de la cantante.

Fernando Peregrín, tío de Belinda murió a los 75 años

Hace aproximadamente 2 horas a través del Instagram oficial del programa “Chisme No Like”, informaron el lamentable fallecimiento de Fernando Peregrín, quien es tío de Belinda, dicho medio fue el encargado de dar la triste noticia al público.

En la publicación de la cuenta se alcanza a leer: “Descansa en Paz, tío de Belinda, Fernando Peregrín, no pudo contra el cáncer y se fue de este mundo sin recibir la ayuda que solicitó a su hermano Nacho Peregrín, fue Chisme No Like quien pudo ayudar a sentirse menos abandonado y amado”.