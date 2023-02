Murió Tim Aymar, vocalista de Control Denied y Pharaoh

La carrera de Tim Aymar

Hoy murió Tim Aymar, quien fue vocalista para la banda “Control Denied” fundada en los años 90, con dicha banda grabó un disco llamado “The Fragile Art of Existence” en 1999, además de ser cantante para “Pharaoh”.

Canciones como “Breaking the Broken”, “Consumed”, “Expect the Unexpected” y “The Fragile Art of Existence” encabecen las canciones más populares que “Control Denied” tenga, hoy la banda se despide de su vocalista y los fanáticos le desean que descanse en paz.