Mientras algunos intentaban conocer más detalles, la actriz española Candela Márquez, quién en algún momento compartió grabaciones en una telenovela con el artista, después de leer los rumores, no dudó en salir a ‘confirmar’ la tragedia en sus redes sin imaginar lo que habría detrás.

Tras la propagación del rumor de su supuesta muerte, amigos y compañeros del espectáculo habrían experimentado incertidumbre al no saber si se trataba de una mala broma, o si lamentablemente el primer actor había perdido la vida.

Candela Márquez nunca imagino que la información que había leído era falsa

«Cuando yo vi esta publicación me dio pena, ya que yo compartí con él. Me puse la piel chinita y lo compartí con mis compañeros. Yo dije no sé si tiene Instagram, teléfono y la única forma en que podía expresar mis condolencias era en mis redes», señaló la actriz.

Sin embargo, Candela Márquez nunca imagino que la información que había leído era falsa, pues el primer actor se encuentra vivo y en estable salud. Tras enterarse, la actriz solamente eliminó sus publicaciones ‘en memoria’ de Salvador.