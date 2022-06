El jefe policial agregó, sin embargo, que los policías continúan investigando la muerte y están buscando signos de agresión física o de que haya ocurrido alguna disputa. Evgeniia fue hallada usando solo su ropa interior con heridas fatales en la cabeza y una pierna rota después de caer del recinto, acotó el informe de The Sun.

Los tres enfrentarán 10 años de prisión cada uno si son declarados culpables. La policía dijo que los tres amigos afirmaron que Evgeniia estaba muy borracha cuando se subió en una escalera exterior entre el séptimo y el octavo piso, indicó The Bangkok Post. El jefe de policía Amphon Buarapphon y una autopsia encontraron un nivel muy alto de alcohol en la sangre de la víctima.

Evgeniia Smirnova, de 37 años, fue la modelo quien murió al caer desde el octavo piso de un resort en Phuket, Tailandia, el 31 de mayo. Ahora, el estadounidense Jamaal Smith, de 38 años, el jordano Ahmad Alatoom, de 28, y la rusa Natalia Kosenkova, de 35, han sido acusados ​​por el delito de imprudencia que causó la muerte, según reportaron The Sun y el New York Post el viernes y sábado, respectivamente.

La víctima fue encontrada apretando cabello humano en su mano, el cual la policía tailandesa estaba analizando para detectar el ADN. Se sabe que la víctima rusa tenía cuentas en las redes sociales con otro nombre y programas transmitidos en vivo en sitios para adultos hasta poco antes de su muerte, relató The Sun.

La acusada niega estar implicada en la tragedia

Kosenkova, también una modelo y DJ que una vez trabajó como asistente dental y viajó a Dubai y Ucrania, dijo anteriormente que la muerte de Evgeniia fue un “incidente desafortunado”. Sobre la tragedia, manifestó: “Lo único que puedo decir es que este fue un incidente desafortunado, pero no fue un asesinato, y ninguna de las personas involucradas tiene la culpa”.

Además, ella negó los informes de los medios tailandeses de que la fiesta involucró sexo y drogas, en medio de afirmaciones de que la policía había encontrado envoltorios de condones y cannabis finamente molido. Y agregó: “No conocí a Evgeniia Smirnova hasta esa noche. No conocía a la chica, solo vino a la fiesta donde estábamos. Y ella llamó a su amigo (Alatoom), quien también vino y se comportó de manera inapropiada. Puedo decir que mi amigo (Smith) y yo, a quien conozco desde hace mucho tiempo, nos comportamos con dignidad y decencia. La policía confía en nosotros. La policía dice que no está preocupada por nosotros. Solo soy una turista aquí… He estado viviendo aquí durante cinco meses. Soy una turista común. Era un festival de bebidas alcohólicas normal: alguien muere aquí todos los días”.