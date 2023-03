Murió la estrella de TikTok, Jehane Thomas a la edad de 30 años

En varios de sus videos, relataba su vida personal, incluso en varios de ellos contaba cómo había pasado su día en el hospital, sin embargo, durante años la celebridad estuvo luchando contra migrañas paralizantes, al punto de no poder levantarse ni poder llevar a sus dos hijos, Isaac y Elijah, a la escuela.

Jehane Thomas fue hospitalizada debido a los fuertes dolores de cabeza que sufría, sin embargo, no contaba con que los especialistas lo diagnosticaran con una enfermedad derivada a las migrañas que sufría, el Viernes terminó por perder lamentablemente la vida.

Jehane escribió en Instagram lo siguiente: “Me diagnosticaron neuritis óptica hace unos meses después de casi 2 años de que me dijeran que mis migrañas estaban relacionadas con el estrés. Entonces pensaron que tenía esclerosis múltiple, que se ha descartado (por ahora), pero ahora la presión en mi cabeza literalmente me quita los pies”, dijo la celebridad.

Tras sufrir fuertes migrañas al punto de no poder levantarse, Jehane compartió a través de Instagram que había sido diagnosticada con neuritis óptica, una enfermedad que causa inflamación en el nervio óptico del ojo.

La celebridad compartía videos en el hospital

TikTok era la plataforma donde la celebridad podía sincerarse con su público acerca de su diagnóstico, Jehane compartía videos desde la cama del hospital muy seguido y fue un detonante para que sus seguidores se preocuparan por ella, en su último video de TikTok, la celebridad escribió lo siguiente.

“Todavía estoy esperando para ir a operarme. La razón por la que no lo hicieron la semana pasada fue porque tener fluidos en mí resolvería el problema”, “No puedo levantar la cabeza sin querer enfermarme y no puedo caminar, necesito que me lleven en la silla de ruedas a todas partes”, comentó Jehane.