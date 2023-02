Murió Gordon Pinsent, galardonado actor canadiense a los 92 años

Pinsent trabajó durante décadas en radio, televisión y cine. En 2008, recibió el Premio Genie de la Academia de Televisión y Cine Canadiense al mejor actor en un papel principal por “Away From Her”. Interpretó a un esposo que pierde a su esposa no solo por el Alzheimer sino también por otro hombre.

La trayectoria de Gordon Pinsent

Pinsent pasó unos cuatro años en el ejército canadiense a principios de la década de 1950. Después de regresar a la actuación, apareció en programas infantiles a principios de la década de 1960, incluido “The Forest Rangers” de CBC. Más tarde apareció en docenas de los principales programas de televisión de Canadá, incluido “The Red Green Show”, y fue la voz del elefante animado King Babar en la televisión y en una película, informa la fuente.

Pinsent protagonizó “Away From Her” cuando tenía 76 años. Polley dijo que mientras leía el cuento de Alice Munro, “The Bear Came Over The Mountain”, imaginó una película protagonizada por Pinsent, por otro lado, la propia esposa de la celebridad fallecida durante 45 años, la actriz Charmion King, murió de enfisema unos meses antes del estreno comercial de “Away From Her”. Archivado como: murió gordon pinsent.