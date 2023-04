En cuestión a las cartas, Mhoni Vidente detalló que el cantante debe tener cuidado, ya que podría enfrentarse a una delicada situación debido a que no tiene control en sus decisiones y además, pidió que su familia lo cuide porque no están cerca del cantante. Ella declaró que Natanael debería tener cuidado con quien le canta, debido a sus últimas canciones.

Murió Natanael Cano: ¿La muerte lo ronda?

Por si fuera poco, después de esta predicción, el cantante confesó que dos de sus amigos cercanos perdieron la vida recientemente. De acuerdo con las declaraciones que ofreció, la causa de muerte se debió a una adicción por el vape y las complicaciones que dejó. Al igual, confesó que era una de sus adicciones e inclusive, que era más difícil que otro tipo de drogas.

"No fume vape, viejo. No fume, por favor. Acaba de matar a dos amigos. Acaba de matar a dos amigos esta cagada. No fumen, por favor. Esta cagada nada más es un vice, acá 40 minutos", informó Natanael Cano en la presentación. "Yo llevo como tres o cinco años fumando esta mier… y no la puedo dejar. Dejé la mota, de un día a otro, dejé el 'perico', dejé todo, viejo, y lo que no pude dejar es esto", confesó y citó Expreso.