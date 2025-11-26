La alcaldesa de Washington toma importante desición sobre su reelección

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser anuncia desición sobre un nuevo mandato en 2026 tras más de diez años en el cargo

Bowser no buscará reelección

Tensiones con presidente Trump

Balance final de gestión La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, anunció que no participará en las elecciones de 2026 para un nuevo mandato al frente de la capital estadounidense. Bowser, quien gobierna la ciudad desde enero de 2015, comunicó su decisión a través de redes sociales, donde afirmó que no buscará un cuarto mandato y que servir como alcaldesa ha sido el honor de su vida. Lo que dijo Muriel Bowser It has been the honor of my life to be your Mayor. Together, we have built a legacy of success of which I am intensely proud. With a grateful heart, I am announcing that I will not seek a fourth term. For the next 12 months, let’s run through the tape and keep winning for DC. pic.twitter.com/q0wQWe0h2c — Muriel Bowser (@MurielBowser) November 25, 2025 También agradeció a los habitantes de la ciudad por el apoyo recibido durante más de una década y aseguró sentirse profundamente orgullosa del legado construido en este periodo. TE PUEDE INTERESAR: Trump indulta a dos pavos en la Casa Blanca y bromea sobre perdones de Biden Además señaló que su decisión llega con el corazón lleno de gratitud, según el mensaje difundido públicamente por la líder demócrata.

Contexto político con Trump Durante el primer mandato del presidente Donald Trump, entre 2017 y 2021, Bowser se convirtió en una figura de resistencia dentro del Partido Demócrata frente a las decisiones federales que afectaban a Washington. Sin embargo, en el segundo mandato del presidente, adoptó una postura más pragmática, con el objetivo de preservar la autonomía de la capital en medio de tensiones recurrentes con la Casa Blanca. A comienzos de este año cedió ante presiones del gobierno federal y aceptó la demolición de la plaza Black Lives Matter, un espacio creado durante las protestas antirracistas de 2020 y que se había convertido en un símbolo de movilización social.

El pasado verano rechazó inicialmente la propuesta del presidente Trump de desplegar la Guardia Nacional en Washington para enfrentar la criminalidad en una de las ciudades más violentas del país. Bowser consideró en ese momento que la iniciativa tenía un carácter innecesario y propagandístico, especialmente porque los homicidios en la capital habían disminuido un 34 % en 2024 respecto al año previo. Finalmente, Trump elogió a Bowser por su decisión posterior de cooperar con las autoridades federales en materia de seguridad y en los esfuerzos para combatir el crimen.

Lo que deja su administración CAPITAL EXIT: Washington, D.C. Mayor Muriel Bowser announced on Tuesday she will not seek re-election for a fourth term, ending her decade-long reign in the nation’s capital.https://t.co/7RJWb0ABIe — Fox News (@FoxNews) November 25, 2025 En su carta de despedida, Bowser destacó varios logros alcanzados durante sus mandatos en la capital estadounidense. Mencionó el incremento en la matrícula escolar y la reducción en los índices de desempleo como avances clave durante su gestión. También subrayó el liderazgo ejercido por la administración local durante la recuperación tras la pandemia de covid-19, periodo en el que la ciudad atravesó desafíos sociales y económicos.

Otro de los puntos señalados por la alcaldesa saliente fue haber sentado las bases para la construcción del estadio RFK destinado a los Commanders, el equipo de fútbol americano de Washington. Las próximas elecciones para elegir al nuevo alcalde de la capital se realizarán el 3 de noviembre de 2026, coincidiendo con los comicios de medio mandato para la renovación del Congreso de Estados Unidos.