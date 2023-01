Velarde nos habla del dolor que ocasionan los temas del amor: “Hay un dolor inmediato y hay que resolverlo. Sin embargo en resolver ese dolor inmediato, no siempre hay una explicación profunda de por qué lo que estás haciendo es lo que mejor va a funcionar para largo plazo en tu vida emocional y en tu vida intelectual”. Velarde brindará las herramientas para poder comprender los temas psicológicos que conlleva el amor.

Sin embargo la psicología no es el único tema que abarca su vida, tras terminar su carrera en la psicología, comenzó a trabajar en temas relacionados al amor. Pero al mismo tiempo desde el 2016 ha desarrollado de manera lateral el tema de las criptomonedas. Y es que fuera de la psicología tiene un fondo de inversión donde se especializa en temas financieros y de criptomonedas, aunque asegura que su prioridad es el del desarrollo personal y los del mundo del amor.

Almas gemelas y el desamor según Velarde

“No me atrevo a decir que no, pero en toda la experiencia que yo he tenido creo que es más un tema de desarrollo y trabajos constantes, que un evento fortuito que encontrarte algo como lotería” explica sobre las almas gemelas y es que explica que todo depende del trabajo en conjunto de las parejas para crecer en conjunto.

De igual manera, explica que tal como te enamoras puedes desenamorarte de la persona y es que se lo atribuye a un hecho biológico derivado de la procreación “bajamos nuestras barreras, sube la dopamina y crees que el otro es el mejor del mundo y eso se te va a acabar, dura entres 6 y 18 meses.