“El proceso es como de cualquier actor, es una historia que solo los mexicanos conocemos que en el siglo XIX nos arrebataron la mitad de nuestro territorio y que el culpable era Santa Ana, pero no sabemos que realmente pasó, en eso se adentra la serie. No sabemos que pasó para que Estados Unidos se quedara con la mitad de nuestro territorio que hasta el día de hoy muchos mexicanos y migrantes entiendan qué pasó y porque ellos están aquí y ahora”, nos reveló Juan Manuel Bernal.

Juan Manuel Bernal revela que sufrió discriminación en su infancia: “Era un niño rubio que no hablaba inglés”

Ambos actores revelaron que esta nueva serie, la cual se estrena este viernes 17 de febrero tiene un elenco espectacular y es deleite audiovisual. “Un elenco maravilloso, visualmente es espectacular. Se retrata México y me alegra decir ‘¡Claro esto es México!’, y tristemente pocos lo conocemos. Estamos acostumbrados a los lugares turísticos. Esto es algo a lo que no muchas veces llegamos”, reveló Alex Speitzer.

Por su parte, Juan Manuel Bernal nos reveló que en algún momento fue víctima de rechazo y discriminación: “Yo encontré en mi personaje el orgullo de ser mexicano. Yo también fui inmigrante en este país cuando fui niño. Me vine a los 9 años con toda mi familia porque mi padre nació aquí. Era un niño rubio con ojos verdes que lo que no hablaba era inglés, fui discriminado por eso. Me decían ‘Tu no eres mexicano, porque los mexicanos no son como tú’ reveló el actor de 55 años.