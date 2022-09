En exclusiva, Mundo Now presenta el nuevo tráiler de “‘Til Jail Do Us Part”

Una nueva serie protagonizada por Kate del Castillo

Tendrá un elenco estelar junto a Roselyn Sánchez, Jeimy Osorio y Sylvia Sáenz Mundo Now presenta tráiler ‘Til Jail Do Us Part. En exclusiva para Mundo Now compartimos el tráiler del nuevo proyecto de Kate del Castillo, “‘Til Jail Do Us Part”. MundoNow te muestras dos horas antes que cualquier otro medio el tráiler de la nueva serie de la actriz mexicana que seguramente será un éxito entre todos los hispanos. Cabe mencionar que esta nueva serie que lleva por nombre ‘Til Jail Do Us Part (Armas de mujer en español), tendrá un elenco de lujo, entre los cuales destaca la participación de la querida actriz mexicana Kate del Castillo, acompañada por Roselyn Sánchez, Jeimy Osorio y Sylvia Sáenz. Se acerca el esperado estreno de este nuevo proyecto que dejará con la boca abierta a todos. Mundo Now presenta el nuevo tráiler de ‘Til Jail Do Us Part Este viernes, 15 de septiembre, llega a Peacock ‘Til Jail Do Us Part, una nueva serie protagonizada por las bellísimas Kate del Castillo, Roselyn Sánchez, Jeimy Osorio y Sylvia Sáenz. La nueva serie cuenta la historia de cuatro mujeres quienes comparten el mismo secreto y están en la búsqueda de un mismo objetivo. Kate del Castillo es una de las celebridades más queridas en los Estados Unidos, debido a su gran éxito que ha tenido a lo largo de su carrera en distintos proyectos, incluso a brillado en Hollywood. A sus casi 50 años de edad, continúa agradando a los espectadores con esta serie que llegará a través de la plataforma Peacock.

Mundo Now presenta tráiler ‘Til Jail Do Us Part: Kate del Castillo será la protagonista Este nuevo filme trata sobre que Ángela, Sofía, Viri y Esme sufren su peor pesadilla después de que la policía detiene a sus maridos por estar vinculados a la misma organización criminal. Acostumbradas a una vida de abundancia, ahora deben unir fuerzas de la manera más inusual a medida que pasan de una vida despreocupada y lujosa a poner en juego todas sus artimañas y recursos para sobrevivir. A pesar de la ficción de este drama, la rivalidad entre las protagonistas traerá el elemento de comedia a la producción. ‘Til Jail Do Us Part es traída al público por el mismo equipo creativo detrás de la exitosa superserie de Telemundo La Reina del Sur. La serie contará con 8 episodios de 45 minutos cada uno. Todos los episodios estarán disponibles al mismo tiempo este 15 de septiembre a través de TPlus en Peacock, la primera marca de contenidos originales que busca enganchar a la audiencia hispana en la plataforma de streaming Peacock. Archivado como: Mundo Now presenta tráiler ‘Til Jail Do Us Part

Llegará a través de la plataforma Peacock Tplus se basa en el legado de contenidos premium de Telemundo y en el éxito que ha tenido durante una década ofreciendo títulos originales a través de plataformas que llegan directamente a la audiencia. La programación de TPlus se desarrolla para los 200%ers, las audiencias que son 100% estadounidenses y 100% latinas, presentando una amplia gama de contenidos de entretenimiento, noticias y deportes en español e inglés. Los contenidos de Tplus reflejarán la riqueza y diversidad de las experiencias de los hispanos en los Estados Unidos a través de diferentes géneros y formatos como la ficción, realities, investigaciones, documentales, eventos en vivo imperdibles, programas para niños y toda la familia, deportes de clase mundial, programas de noticias y más. Archivado como: Mundo Now presenta tráiler ‘Til Jail Do Us Part

¿Quién es Kate del Castillo? La reconocida artista mexicana, Kate del Castillo, hija del famoso actor Eric del Castillo, es mundialmente conocida por su destacada interpretación como Teresa Mendoza en la serie de la Reina del Sur, en donde hace de una buscada narcotraficante que es sumamente peligrosa. Pero además ha destacado por su gran talento en el mundo de la actuación, donde ha brillado en distintas telenovelas mexicanas, películas en Hollywood, incluso ha estado interpretando personajes de animación en el mundo del doblaje, convirtiéndola en una de las artistas más talentosas de México. Archivado como: Mundo Now presenta tráiler ‘Til Jail Do Us Part