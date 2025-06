Mundial de Clubes 2025: el torneo más millonario en la historia del fútbol

Se juega por mil millones

40 millones para el campeón

Estados Unidos debuta como sede

La edición 2025 del Mundial de Clubes marca un antes y un después en la historia del fútbol internacional.

Por primera vez se disputa en Estados Unidos, con 32 clubes de las seis confederaciones y bajo un formato renovado que se jugará cada cuatro años.

La FIFA no solo amplió el número de equipos desde los 8 que participaron en la edición inaugural de 2000, sino que elevó el nivel competitivo y económico de la competencia.

Un torneo con premio histórico

Según la FIFA, el torneo repartirá mil millones de dólares entre los clubes participantes, convirtiéndolo en la competición de clubes con mayor bolsa económica de la historia.

Solamente por jugar, los equipos recibirán un total de US$ 525 millones, divididos con base en criterios deportivos, comerciales y continentales.

Reparto por continente

Europa: entre US$ 12,81 y US$ 38,19 millones por club

Sudamérica: US$ 15,21 millones por club

Concacaf, Asia y África: US$ 9,55 millones por club

Oceanía (Auckland City): US$ 3,58 millones

Bonificaciones por rendimiento

US$ 2 millones por victoria en fase de grupos

US$ 7,5 millones por clasificar a octavos

US$ 13,1 millones por alcanzar cuartos de final

US$ 21 millones por llegar a semifinales

US$ 30 millones para el subcampeón

US$ 40 millones para el campeón

Si el campeón fuera un club europeo y gana todos sus partidos, podría embolsarse hasta US$ 125 millones.

FIFA también repartirá solidaridad

Además, la organización anunció que destinará US$ 250 millones a clubes no clasificados como parte de un fondo de desarrollo y solidaridad global.

Este monto busca “incentivar el trabajo destinado a conseguir que el fútbol sea realmente global”, según comunicó la FIFA.

Lo que importa

La edición 2025 no solo multiplica el atractivo deportivo del torneo, también posiciona al Mundial de Clubes como un producto comercial de primer nivel, en plena expansión del fútbol en suelo estadounidense.

Será también un ensayo general para el Mundial 2026, con la gran final programada para el 13 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

