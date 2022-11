Según AP, el seleccionador de Qatar, el español Félix Sánchez, dijo lo siguiente: “Quizás nos sentimos un poco abrumados por la responsabilidad. También estábamos nerviosos. Espero que tengamos menos presión (contra Senegal) y que podamos afrontar el juego de una forma más competitiva . Creo que es algo en lo que podemos trabajar”. Archivado como: Qatar vs Senegal.

¿Qué pasa si pierden todos los partidos? ¿O con la triste perspectiva de no anotar ni un solo gol en su Mundial? Eso aumentaría las críticas a la decisión de la FIFA de conceder la Copa del Mundo al pequeño pero adinerado emirato del Golfo Pérsico, que nunca había clasificado para el mayor torneo del fútbol antes de conseguir el derecho a organizarlo hace 12 años, lo anterior según AP.

Qatar vs Senegal. Es muy probable que el Mundial vaya de mal en peor para la selección de Qatar si sus jugadores no templan los nervios al momento de enfrentarse a Senegal, campeona de África, en su segundo partido de la fase de grupos. Recordemos que el día de hoy se vivió el juego del cuarto día por la Copa del Mundo dejando como victorioso al equipo africano.

El delantero Boulaye Dia rubricó el primer gol luego que el zaguero qatarí Boualem Khoukhi quiso despejar un balón sin tener a un rival al acecho. Khoukhi le pegó mal a la pelota y se cayó. Dia, jugador de la Salernitana de Italia, no perdonó con un remate de derecha para el 1-0.. Archivado como: Qatar vs Senegal.

Famara Diedhiou puso el 2-0 al inicio de la segunda parte al cabecear un cabezazo tras un tiro de esquina. El suplente qatarí Mohammed Muntari le dio un hilo de esperanza a los de casa al definir de cabeza a los 78. Pero Senegal restableció la ventaja de dos goles seis minutos después mediante Bamba Dieng. Archivado como: Qatar vs Senegal.

Tal como se esperaba no fue un buen día para el equipo de Qatar tras su enfrentamiento con Senegal, pues tras pasar minutos llenos de tensión y nerviosismo, el anfitrión del Mundial por segunda ocasión fue humillado en su propia cancha dejando un marcador de 1-3 en favor del equipo africano.

Tras el enfrentamiento entre Qatar y Senegal se revela el marcador final

Fue el primer triunfo de un seleccionado de África en este Mundial. Senegal juega sin su astro Sadio Mané, quien fue descartado por una lesión que sufrió jugando para el Bayern Múnich. Qatar sumó su segundo derrota y quedará eliminada antes que se cumpla la primera semana del torneo si Holanda y Ecuador empatan en el otro partido del Grupo A.

Dentro de la lucha por ganar la Copa Mundial del fútbol, Qatar logró quedar fuera contra Ecuador con 2-0 pero en esta ocasión los anfitriones fueron duramente goleados por Senegal dejando el marcador en 1-3 y lo posicionó en vergüenza en su propia cancha, haciendo al equipo africano victorioso, esto confirmado por The Associated Press, El Confidencial y Milenio. Archivado como: Qatar vs Senegal.