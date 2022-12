Muertos nevadas en Japón. No solo el clima extremo ha hecho presencia en EEUU dejado terrible saldo mortal, otros países han sido víctimas de las bajas temperaturas ocasionando las muertes de muchas personas y que decenas de los habitantes se encuentren desaparecidos por las intensas tormentas invernales.

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia de noticias citada previamente, las autoridades municipales en las regiones afectadas por la nieve instaron a la población a tener cuidado durante la actividad de retiro de nieve y no trabajar solos. Archivado como: Muertos nevadas en Japón.

En Niigata, ciudad famosa por el cultivo de arroz, algunos fabricantes de mochi (pasteles de arroz que son considerados básicos para las comidas de celebración de Año Nuevo) dijeron que ha habido retrasos en la entrega y que es posible que su mochi no llegue a tiempo a sus clientes. Muchas áreas del noreste de Japón reportaron tres veces su promedio de nevadas para la temporada. Archivado como: Muertos nevadas en Japón.

Las fuertes nevadas derribaron una torre de energía en la principal isla más septentrional de Japón, dejando cerca de 20.000 hogares sin electricidad durante la mañana de Navidad, aunque el servicio se restableció en la mayoría de las áreas más tarde ese día, de acuerdo con el Ministerio de Economía e Industria. Docenas de trenes y vuelos también fueron suspendidos en el norte de Japón hasta el domingo, pero desde entonces el servicio ha sido reanudado en su mayoría, aseveró el Ministerio de Transporte, reportó The Associated Press .

En EEUU también se registró saldo mortal tras tormenta invernal

La magnitud de la tormenta casi no tiene precedente: abarca desde los Grandes Lagos cerca de Canadá hasta la frontera con México. Aproximadamente un 60% de la población nacional estaba bajo algún tipo de advertencia climatológica y las temperaturas estaban muy por debajo de lo normal desde las Montañas Rocosas hasta los Apalaches, indicó el Servicio Meteorológico Nacional, mencionó The Associated Press.

La tormenta desató toda su furia en Buffalo, donde vientos con fuerza de huracán y una intensa nevada paralizaron los servicios de emergencia. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que casi todos los camiones de bomberos de la ciudad estaban varados por la nieve el sábado, y las autoridades indicaron que el aeropuerto permanecería cerrado hasta el martes por la mañana, según lo detalló el medio de la BBC. Archivado como: Muertos nevadas en Japón.