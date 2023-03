Un tren de pasajeros en Grecia que transportaba a cientos de personas chocó con un tren de carga que se aproximaba en un incendio en el norte del país la madrugada del miércoles, matando a 29 y lesionando al menos a 85, dijeron las autoridades, informó la agencia The Associated Press.

Los sobrevivientes dijeron que varios pasajeros fueron arrojados por las ventanas de los vagones del tren debido al impacto. Dijeron que otros lucharon para liberarse después de que el tren de pasajeros se doblara y se estrellara contra un campo junto a las vías, anunció The Associated Press.

Los rescatistas que usaban faros trabajaron en medio del humo denso, sacando pedazos de metal destrozado de los autos para buscar a las personas atrapadas. Otros recorrieron el campo con linternas y revisaron debajo de los restos. Se cree que varios de los muertos fueron encontrados en el área del restaurante cerca del frente del tren de pasajeros, señaló The Associated Press.

La posible causa de la colisión no quedó clara de inmediato. La policía estaba interrogando a dos funcionarios ferroviarios, pero no habían sido detenidos, señaló la agencia The Associated Press.

Los pasajeros que sufrieron heridas leves o resultaron ilesos fueron transportados en autobús a Tesalónica, 130 kilómetros (80 millas) al norte. La policía tomó sus nombres a medida que llegaban, en un esfuerzo por rastrear a cualquier persona que pudiera estar desaparecida, informó AP.