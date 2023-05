Informan de fatal accidente en carretera

Confirman múltiples muertes ante brutal impacto

La tragedia ocurrió en pleno domingo

En pleno domingo informan de múltiples muertos en accidente en carretera al norte de México. Un choque que involucró a dos vehículos terminó en desgracia luego de que el impacto ocasionara que decenas de personas perdieran la vida de manera trágica.

Autoridades del país azteca dieron a conocer a el saldo mortal dejado por el terrible incidente en plena carretera de México. Han señalado decenas de víctimas de la gran tragedia, sin embargo han aclarado que podrían sumarse más muertos a la cifra ya brindada por las autoridades.

Este domingo catorce de mayo, la tragedia se apodero de una de las carreteras de México. Y es que un accidente que involucró a dos vehículos, acabó con la vida de múltiples personas debido al impacto, en las primeras horas del incidente se registraron 13 muertos.

Sin embargo, más tarde el portal de noticias de The Associated Press, informó que las autoridades mexicanas habrían señalado que el saldo mortal dejado por el choque se había elevado 26 víctimas. No obstante, informaron que la cifra aún podía elevarse ya que aún se trataba de un recuento preeliminar. Archivado: Múltiples muertos en accidente en carretera