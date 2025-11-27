Migrantes reciben multas millonarias y generan demanda federal

Multas migratorias generan polémica

Organizaciones presentan nueva demanda

Migrantes reciben sanciones millonarias

Organizaciones que defienden a los migrantes alertaron que personas en todo el país están recibiendo notificaciones exigiendo pagos superiores a $1,800,000 en multas migratorias.

“No yo pienso que es una locura, a mí me pueden poner una multa de $5,000 diarios, no los voy a pagar”, afirmó Karina Chávez, residente de Concord, reflejando la preocupación que se ha extendido entre familias afectadas.

Mientras las opiniones se multiplican, abogados de diversas organizaciones —incluyendo el Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes en San Francisco— interpusieron una nueva demanda con el objetivo de detener estas sanciones que, según describen, se han aplicado de manera injusta y desproporcionada.

Multas migratorias de hasta $998 diarios y sanciones cercanas a los $2 millones

➡️ Miles de inmigrantes podrán aplicar a una fianza tras decisión de una jueza federal: abogado explica. 👉 Los detalles https://t.co/IafAmIdKcd pic.twitter.com/zw3su7LIaJ — Univision Noticias (@UniNoticias) November 26, 2025

En la demanda se expone que existen dos tipos de multas establecidas por ley, pero cuya aplicación estaría violando derechos fundamentales.

Según explicó Hasan Shafiqullah, abogado demandante de Sociedad de Asistencia Legal, las primeras sanciones, dirigidas a personas que permanecieron en el país después de recibir una orden de deportación, ascienden a $998 diarios durante un periodo máximo de cinco años.

El segundo tipo de multa aplica a quienes tienen una orden de salida voluntaria y puede oscilar entre $1,000 y $5,000.

“La mayoría de las personas están recibiendo multas de casi $2 millones”, indicó Shafiqullah, según Telemundo.