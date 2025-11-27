Migrantes reciben multas millonarias y generan demanda federal
Publicado el 11/27/2025 a las 12:43
Organizaciones que defienden a los migrantes alertaron que personas en todo el país están recibiendo notificaciones exigiendo pagos superiores a $1,800,000 en multas migratorias.
“No yo pienso que es una locura, a mí me pueden poner una multa de $5,000 diarios, no los voy a pagar”, afirmó Karina Chávez, residente de Concord, reflejando la preocupación que se ha extendido entre familias afectadas.
Mientras las opiniones se multiplican, abogados de diversas organizaciones —incluyendo el Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes en San Francisco— interpusieron una nueva demanda con el objetivo de detener estas sanciones que, según describen, se han aplicado de manera injusta y desproporcionada.
Multas migratorias de hasta $998 diarios y sanciones cercanas a los $2 millones
En la demanda se expone que existen dos tipos de multas establecidas por ley, pero cuya aplicación estaría violando derechos fundamentales.
Según explicó Hasan Shafiqullah, abogado demandante de Sociedad de Asistencia Legal, las primeras sanciones, dirigidas a personas que permanecieron en el país después de recibir una orden de deportación, ascienden a $998 diarios durante un periodo máximo de cinco años.
El segundo tipo de multa aplica a quienes tienen una orden de salida voluntaria y puede oscilar entre $1,000 y $5,000.
“La mayoría de las personas están recibiendo multas de casi $2 millones”, indicó Shafiqullah, según Telemundo.
Los demandantes aseguran que la magnitud de estas cifras no solo es excesiva, sino que ignora las circunstancias individuales de cada caso, algo que consideran fundamental para evaluar el cumplimiento de una orden migratoria.
Argumentan que muchas personas no pudieron salir del país porque estaban gestionando otro tipo de alivio migratorio permitido por la ley.
“Si está aquí en el proceso de conseguir estatus legal migratorio, no debe salir del país porque está haciendo todos los trámites correctos, por qué dan la multa, no tiene ningún sentido por eso pensamos que el proceso es ilegal”, afirmó el abogado.
Demandantes denuncian violaciones al debido proceso
Los abogados sostienen que la política es inconstitucional porque impone sanciones sin análisis individual, sin aviso previo y sin oportunidad real de impugnación.
“Es violada porque impone multas sin previo aviso, sin ninguna prueba, y ninguna oportunidad para impugnarla”, señaló Shafiqullah.
El equipo legal argumenta que, si bien la ley contempla multas civiles, su aplicación debe ser razonable y proporcional, lo cual —aseguran— no está ocurriendo.
La presentación judicial busca que la corte declare ilegal la política y anule las multas emitidas.
Respuesta del Departamento de Seguridad Interna
Ante el litigio, la vocera del Departamento de Seguridad Interna defendió la postura de la agencia y cuestionó la intención de los demandantes.
«Los demandantes en este caso están aquí ilegalmente y están demandando para que puedan permanecer en el país ilegalmente sin ninguna consecuencia o sanción, en contra de la ley federal de hace décadas».
«Los activistas de fronteras abiertas han demandado a esta administración para evitar todas las formas posibles de aplicación de la ley de inmigración: arrestos, detenciones, deportaciones y ahora incluso sanciones civiles”.
Lo que recomiendan los abogados si recibes una notificación
Los abogados enfatizan que lo más importante es responder a tiempo y no ignorar las notificaciones.
Invitan a las personas afectadas a verificar su situación y presentar respuesta a través del portal habilitado: https://noimmigrationfines.org/.