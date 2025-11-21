Demanda colectiva busca anular multas migratorias de Trump

Demanda colectiva por multas migratorias

Acusan abuso de poder federal

Exigen declarar sanciones inconstitucionales

Segun informa la agencia EFE, Una coalición de abogados presentó este jueves una demanda colectiva contra la Administración del presidente Donald Trump, acusándola de abuso de poder por imponer multas civiles de hasta 1,8 millones de dólares a inmigrantes indocumentados con el fin de presionarlos para que abandonen Estados Unidos.

La demanda, presentada ante el tribunal federal del Distrito de Massachusetts, busca que estas sanciones sean declaradas inconstitucionales y quede prohibida su imposición o cobro en el futuro.

El litigio se interpuso en nombre de dos inmigrantes —María L., residente de Massachusetts, y Nancy M., de Florida— quienes enfrentan multas por un total de 1,8 millones de dólares bajo la regulación vigente.

Sin embargo, el caso pretende representar a más de 21.500 personas que han recibido sanciones similares desde enero de 2025, sumando montos superiores a los 6.000 millones de dólares, según un comunicado conjunto de las organizaciones participantes.

Cambios normativos aceleraron sanciones migratorias

lass=»yoast-text-mark» />>Al inicio del actual mandato presidencial, la normativa establecía que los inmigrantes debían recibir un aviso con 30 días de antelación antes de que se emitiera una multa en su contra.

Esa regla fue modificada en junio para eliminar el periodo de aviso previo y permitir que los agentes de inmigración enviaran las notificaciones de sanción por correo ordinario, reduciendo también el tiempo para presentar recursos.

El Gobierno justificó la nueva reglamentación alegando la necesidad de agilizar los procedimientos, pero la demanda sostiene que estos cambios redujeron derechos fundamentales de las personas afectadas.

La norma establece multas de hasta 998 dólares por día para quienes ingresaron ilegalmente al país, así como para quienes ignoraron órdenes de salida o retrasaron su partida después de recibir instrucciones oficiales.