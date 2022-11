Aparecen las fotos de las mujeres con las que Vicente Fernández habría engañado a Cuquita

Doña Cuquita tuvo que aguantar por mucho tiempo las infidelidades de Vicente

Se han revelado quienes fueron sus amantes

“El charro” tenía fama de mujeriego

El estreno de la serie “El Último Rey” de Vicente Fernández revivió varios episodios de la vida del cantante, uno de ellos fue su unión en matrimonio con Cuquita Abarca. Pero también, se recordó a todas aquellas mujeres que pasaron por la vida de “El Charro de Huentitán”.

A lo largo de su carrera, Vicente Fernández estuvo envuelto en distintos rumores sobre supuestas infidelidades de parte del Charro de Huentitán. El cantante fue vinculado con varias famosas con las que supuestamente tuvo un romance estando casado con Cuquita.

¿Cómo lo soportó tantos años?

En diversas ocasiones, Doña Cuquita confirmó que siempre fue muy feliz al lado de su marido y que nunca le importó lo que la prensa decía de él. Cuando la señora brindó una conferencia de prensa tras la muerte de su querido esposo, no tuvo problemas con responder preguntas incomodas.

Desde que conocemos a Doña Cuquita ella siempre ha justificado las supuestas infidelidades de su marido. “A don Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas. Y como siempre lo dije, de las puertas del rancho para acá era mi marido, aunque me critican, me criticaron, no me interesa”, volvió a dejar en claro.