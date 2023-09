3 hispanas en videojuego de Minecraft por el Mes de la Herencia Hispana

Sus éxitos icónicos

Pero además, Gloria Estefan es conocida por una serie de éxitos icónicos que se han convertido en himnos musicales.

Canciones como Conga, Rhythm Is Gonna Get You, Mi Tierra, y Don’t Wanna Lose You han dejado una marca indeleble en la historia de la música y en los corazones de sus seguidores.

No solo es una estrella de la música, sino también una defensora de los derechos civiles y una figura que ha roto barreras culturales y lingüísticas.

Su música ha servido como puente entre culturas y ha contribuido a que la música latina tenga un impacto global.