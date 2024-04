Mujer sufre daño irreparable en los ojos tras el eclipse solar

TE PUEDE INTERESAR: Cardi B no soporta más y estalla con sus seguidores tras ser llamada mexicana

Tuvo terrible experiencia

«Creo que finalmente es tiempo de contar mi historia», explicó en el inicio del clip poco antes de que comenzará el eclipse de este lunes.

«Como hace seis años y medio miré el eclipse solar. No me di cuenta o no compré lentes [especiales] y pensé: ‘No va a ser para tanto'», dijo.

Su testimonio es un llamado de atención sobre la importancia de tomar precauciones durante eventos astronómicos.

Con un tono reflexivo, destaca cómo una decisión aparentemente insignificante tuvo consecuencias duraderas en su salud visual.