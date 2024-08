Novia «tóxica» agarra a golpes a su pareja y después se tiró en las aguas negras

¡Quiso escapar de la policía!

Al percatarse de la presencia de los oficiales, J.R.V. entró en pánico y, en lugar de detenerse, emprendió una frenética carrera por la calzada Melchor Ocampo, gritando repetidamente:

«¡No me sigan, no me sigan!». Los gritos de la joven resonaban en la noche, mientras su desesperación se hacía cada vez más evidente.

En un acto impulsivo y desesperado, la mujer se lanzó al cauce del río Tula, un curso de agua conocido por sus peligrosas corrientes y su alto nivel de contaminación.

Inmediatamente, la corriente la arrastró unos 200 metros, lo que desencadenó una rápida movilización de los equipos de emergencia.