Al inicio vivieron momentos desesperantes ya que al marcar al 911 les comentaron que más tarde les devolverían la llamada ya que aparentemente en ese momento no tenían unidades suficientes para atender esa emergencia, pero gracias a la rápida acción del Jefe de Cuerpo de Bomberos Municipal de Babahoyo llegó una ambulancia con personal bomberil para el traslado de la señora de la tercera edad, detalló Marca.

Gilberto Rodolfo Balberán Montoya declaró que «Levanté la caja y le latía el corazón y la mano izquierda golpeaba la caja. Llamamos al 911 para traerla aquí al hospital. El médico que me dijo al mediodía que mi mamá estaba muerta no se encontraba en el sitio. Me atendió otro, y él me le puso oxígeno, la entubaron y llevaron a una sala donde está bajo observación», según el medio citado.