Mujer murió durante 3 minutos y revela lo que experimentó ‘en el más allá’

«Me sentí completamente en paz frente a la muerte»

“Salí a fumar y, en cuanto terminé y me levanté, supe que tenía problemas. Mi prioridad inmediata fue volver a entrar», indicó al informativo.

«Y no creo que en ese momento comprendiera que me estaba muriendo, pero sí que me estaba hundiendo”, dijo Jade.

Además reveló: “Todo debió de ocurrir en cuestión de instantes, sentía que la cabeza se me hinchaba y que todo el cuerpo se me encogía».

«Nunca había sentido nada parecido. Me sentí completamente en paz frente a la muerte porque quería dormir para siempre. Entonces todo se volvió negro y supe que estaba a punto de morir”, dijo Jade.