Las autoridades declararon que cuando llegaron al lugar de los hechos encontraron a la mujer identificada como Soon Han, de 80 años de edad, inconsciente en el camino hacia su casa, por lo que procedieron a investigar los hechos, informó Fox 11. En las averiguaciones que procedieron a realizarse, se dio a conocer que fue atacada por dos perros que viven cerca de su hogar.

Los primeros informes indicaron que el ataque se propició en el área de intersección de Vinton Street y Mesa Road, poco después de las 11 a.m., del viernes 7 de octubre, informó Fox 11. Las autoridades que intercedieron provienen de San Bernardino, debido a que Baldy Mesa es un área no incorporada de dicho condado y se localiza aproximadamente a 35 millas al norte, indicó el portal de noticias.

Mujer muere ataque perros: ¿Murió en el lugar de los hechos?

Al igual, se informó que Soon Han perdió la vida en el lugar del incidente debido a los brutales ataques que recibió tras ser mordida por los perros de su vecino. La policía declaró que el incidente ocurrió mientras intentaba llegar a su casa y no logró salvarse de la furia de ambas mascotas; en este tipo de situaciones, la tranquilidad es vital para poder sobrevivir al ataque y por supuesto, no hacer movimientos bruscos.

Las medidas a tomar en cuenta podrían salvar la vida de la persona afectada, aunque claro, hay casos donde es imposible actuar de esta manera por la brutalidad del ataque. En torno a Soon Han, se conoce que fue mutilada por los dos canes y poco después se anunció si ya estaban bajo custodia de Control de Animales. Archivado como: Mujer muere ataque perros