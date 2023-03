Mujer descubre infidelidad de su esposo en plena visita conyugal

Tras escuchar esto, la esposa decidió esperar a que la mujer que se encontraba con su esposo saliera para poder enfrentarla cara a cara y asegurarse de que no volviera a suceder lo mismo. No sabían que todo iba a quedar inmortalizado. ARCHIVADO DE: mujer infidelidad visita conyugal

Sin duda alguna para ser infiel solo hace falta creatividad y que no seas descubierto, pero este no es el caso de un hombre al que le descubrieron la infidelidad en pleno acto. Resulta que su mujer visitó a su esposo en la prisión, pero descubrió que él estaba en una visita conyugal.

mujer infidelidad visita conyugal: Le dieron la peor noticia

De acuerdo con la información de Milenio, “El detenido está manteniendo relaciones sexuales” fueron las palabras que los guardias de la prisión le dijeron a la señora. Los guardias de seguridad, le informaron que la mujer vestía una blusa roja y que saldría por la puerta del centro de reclusión.

"Te viniste a regalar con marido ajeno. Mira que a mí no me importa nada, rescatate con los maridos de la guachas", dijo la mujer y comenzó a golpearla. "A mí no me pongas una mano porque te rompo toda, ¿me escuchaste? Tres nenes tengo", añadió la esposa del hombre en prisión.