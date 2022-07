Mujer termina hospitalizada tras recoger un billete de $ 1 en McDonald’s

La pareja se detuvo en un McDonald’s en Nashville, Tennessee, el domingo por la tarde. Renee entró al establecimiento y encontró un billete de $1 dólar en el piso y no pensó demasiado antes de tomarlo. A los pocos minutos se había desvanecido en el suelo del restaurante.

Renee cuenta que diez minutos después de que tomará el billete, sintió como el cuerpo se le entumecía y apenas podía hablar o respirar. “Ella no había dicho nada por un tiempo, luego dijo: ‘Justin, lo siento. Te amo’. Luego dejó de hablar'”, cuenta su esposo Justin.

¿Qué tenía el billete?

Los documentos médicos en el hospital indican que Renee Parsons tuvo una sobredosis accidental de drogas. La pareja cree que el billete de un dólar que Renee recogió del piso del McDonald’s estaba contaminado con fentanilo y que eso le generó una mala reacción. Aunque no queda claro a qué tipo de droga estuvo expuesta, Renee dijo tajantemente: “Lo que sí sé es cómo me sentí, qué pasó. No se puede inventar”.

Aún existen diversas versiones sobre lo ocurrido. Por una parte, la policía local, que acudió al hospital después del incidente, dijo que los agentes no habían encontrado residuos en el billete, aunque en realidad no hicieron análisis para detectar fentanilo debido a que no están acusando a nadie. Aún así, la policía ha dicho a WSMV que destruirá el billete.