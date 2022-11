Viralizan a mujer en AICM por haber estallado tras perder su vuelo

La mujer golpeó al personal del aeropuerto

Decidió sacar su ira lanzando cosas de su maleta

Mujer estalla aeropuerto de México. Hoy en día, gracias a las redes sociales es bastante común que nos enteremos de hechos catastróficos y grandes escándalos, pues debido a que la tecnología ya alcanza cualquier rincón de la tierra, la gente no desaprovecha la oportunidad de difundir momentos escandalosos que se viven.

Una mujer en el aeropuerto de la Ciudad de México fue captada por varias personajes en un grave ataque de ira tras haber perdido su vuelo a Catar. Esta noticia le cayó muy mal, y la que más resultó perjudicada para una aeromoza, quien recibió golpes por parte de la mujer.

Mujer estalla al saber que perdió su vuelo

Varios son los videos que han salido a la luz del terrible ataque una mujer le hizo a una empleada de la aerolínea Emirates en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en donde la pasajera que perdió su vuelo, se metió a un área restringa del mostrador.

Lo que tienes que saber

Esto, con el objetivo de alcanzar a la empleada del aeropuerto que se encontraba detrás del mostrador para poder tener la facilidad de agredirla. Pero eso no lo es todo, si no que a esta mujer no le bastó golpear, si no que expresó su enojo también de otras maneras. Archivado como: Mujer estalla aeropuerto de México