«Güerita, tengo una pregunta para ti. ¿Qué pasaría si Migración me agarra?».

No es la primera vez que las redes sociales sorprenden a los internautas, pero en esta ocasión llamó la atención la indiscutible decisión de la estadounidense.

«Yo voy contigo»

Entre risas, Juan insiste: «¡En serio! Pero, ¿y si no me sueltan y me mandan para México?»

A lo que Kayla, sin dudarlo, afirma que vendería todas sus pertenencias para reunirse con él:

«Yo voy contigo, güey. Yo consigo dinero en chinga para volar a Vallarta», destacó.

«Vendo todas las cosas de la casa, vendo el tráiler, la troca, a manos rápido. Te sigo donde estás».