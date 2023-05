«Hipnótico», escribió la cuenta de Momentos Virales, quienes compartieron dicho clip. Por el momento, se desconoce quien compartió el video original o quien es la joven que fue filmada haciendo ejercicio. Al parecer, la mujer de cabello platinado con rosa no se dio cuenta de que la estaban filmando, por lo que ignoró los hechos.

¡SE ROBÓ LAS MIRADAS CON EXTRAVAGANTE PANTALÓN! Una joven acudió al gimnasio con un pantalón sumamente curioso y que, sin duda alguna, robó toda la atención de los presentes por dicho acto. El clip, aunque dura escasos siete segundos, causó un gran furor y los comentarios no dudaron en señalar por qué les pareció tan ‘hipnótico’.

¿Por qué causó tanto furor?

A pesar de que el clip tiene una duración de siete segundos, los internautas no dudaron en señalar su apreciación por el video y actualmente tiene alrededor de 13.1 mil me gusta y fue compartido 1,039 veces. Las personas no dudaron en declarar que el efecto visual que hacen los pantalones son lo que favoreció a la joven.

Y es que un detalle que llamó la atención, fue que al momento de realizar el ejercicio, la mujer no se inmuta ante las miradas de las personas que se encuentran en el gimnasio. Al igual, el efecto causó gracia debido a que al momento de incorporarse de pie se pierde la idea que estaban formándose sobre una área prominente en el cuerpo de la joven.