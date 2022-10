“Un policía de la Oficina del Sheriff, del condado de Thurston respondió alrededor de la 1 a.m., del lunes a una casa en Lacey, a unas 60 millas al suroeste de Seattle, donde Young An, de 42 años, golpeó la puerta suplicando ayuda porque su esposo estaba tratando de matarla”, informaron las autoridades y citó New York Post.

La policía presentó un documento en contra de Chae Kyong An, de 53 años de edad, donde declararon que Young An, de 42 años de edad, señaló que su esposo había intentado asesinarla y al momento de encontrarla en la casa en Lacey, aún traía una cinta adhesiva alrededor del cuello, al igual que en la cara y en sus tobillos; al igual, presentó varias heridas en el cuerpo.

¿Por qué inició la discusión?

Según indicó la policía del condado de Thurston, Young An, y su esposo, Chae Kyong An, estaban discutiendo el domingo 16 de octubre, cuando la situación escaló a un punto insostenible. De acuerdo con las declaraciones, “Chae Kyong An la atacó en su casa durante una pelea sobre su divorcio y sus finanzas”, informó la policía e informó New York Post.

Según la policía, la mujer señaló que hizo una llamada al 911 cuando el ataque inició. La policía recibió la llamada y declararon que la víctima “gritaba” y sonaba “amordazada”, según el documento de causa probable e indicó NBC News. Aunque las autoridades investigaron que estaba ocurriendo, fue horas después que dieron con Young An.