Mujer que dio a luz a su hijo número 13 con 62 años enfrenta cargos por subrogación en caso inesperado
Publicado el 11/22/2025 a las 15:28
- Madre enfrenta cargos graves
- Gemelos viven con acogida
- Caso legal sorprende autoridades
Segun informa people en español, MaryBeth Lewis, una enfermera de 68 años y madre de 13 hijos, enfrenta un proceso legal que ha llamado la atención de autoridades y expertos.
En 2010 ya había sido noticia local tras el nacimiento de su octavo hijo en Elma, Nueva York.
La mujer recurría a distintos métodos de reproducción asistida desde hace años, combinando embriones propios y óvulos con esperma donado.
En 2023 decidió usar una madre subrogada, lo que terminó derivando en la investigación que hoy la involucra.
Acusaciones de fraude complican la custodia de los gemelos
🇺🇸 In NY, 68-yr-old MaryBeth Lewis forged her husband’s signature to hire a surrogate, create two babies via donor gametes, pay $160 K, and now faces 30 felony counts while the twins remain in foster care. https://t.co/oVZiWJZtBl
— UniversalSurrogacyAbolition (@CasaDeclaration) November 3, 2025
El conflicto surgió cuando las autoridades señalaron que MaryBeth falsificó la firma de su esposo Bob en el acuerdo de subrogación.
Esta presunta irregularidad abrió la puerta a cargos por falsificación, suplantación de identidad y secuestro en segundo grado.
Los gemelos nacidos mediante embrión donado viven actualmente con padres de acogida mientras las autoridades investigan.
La fiscalía busca impedir que la pareja obtenga la custodia debido a la gravedad de las acusaciones.
Mujer enfrenta cargos por subrogación y rechaza acuerdos
A pesar de las ofertas presentadas por las autoridades para resolver el caso, MaryBeth se ha negado a aceptarlas.
La mujer insiste en que su única intención ha sido proteger a sus hijos y niega haber cometido fraude.
Su esposo Bob la apoya en la batalla legal e incluso la madre subrogada respalda su versión de los hechos.
El caso ha sorprendido a abogados y especialistas por su naturaleza poco común en el sistema judicial.
La custodia sigue en disputa mientras crece el debate
Un juez dictaminó que los Lewis son los padres legales, pero los padres de acogida han apelado la decisión.
Los gemelos, cuyo nombre y ubicación permanecen protegidos, cumplieron dos años este mes.
El caso ha reavivado el debate sobre las regulaciones de la maternidad subrogada y el riesgo de fraude en estos procesos.
MaryBeth ha expresado que, si recupera la custodia, planea cambiar los nombres de los menores como parte de un nuevo inicio para su familia.