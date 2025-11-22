Mujer que dio a luz a su hijo número 13 con 62 años enfrenta cargos por subrogación en caso inesperado

Madre enfrenta cargos graves

Gemelos viven con acogida

Caso legal sorprende autoridades

Segun informa people en español, MaryBeth Lewis, una enfermera de 68 años y madre de 13 hijos, enfrenta un proceso legal que ha llamado la atención de autoridades y expertos.

En 2010 ya había sido noticia local tras el nacimiento de su octavo hijo en Elma, Nueva York.

La mujer recurría a distintos métodos de reproducción asistida desde hace años, combinando embriones propios y óvulos con esperma donado.

En 2023 decidió usar una madre subrogada, lo que terminó derivando en la investigación que hoy la involucra.

Acusaciones de fraude complican la custodia de los gemelos

🇺🇸 In NY, 68-yr-old MaryBeth Lewis forged her husband’s signature to hire a surrogate, create two babies via donor gametes, pay $160 K, and now faces 30 felony counts while the twins remain in foster care. https://t.co/oVZiWJZtBl — UniversalSurrogacyAbolition (@CasaDeclaration) November 3, 2025



El conflicto surgió cuando las autoridades señalaron que MaryBeth falsificó la firma de su esposo Bob en el acuerdo de subrogación.

Esta presunta irregularidad abrió la puerta a cargos por falsificación, suplantación de identidad y secuestro en segundo grado.

Los gemelos nacidos mediante embrión donado viven actualmente con padres de acogida mientras las autoridades investigan.

La fiscalía busca impedir que la pareja obtenga la custodia debido a la gravedad de las acusaciones.