La reacción por parte de los internautas no se hizo esperar

Ante las palabras del sacerdote al momento de postear el video en Tik Tok la novia señaló: “Espera, ¿qué? ¿Me dijo manipuladora?”, provocando que los internautas reaccionaran de inmediato a lo que el cura mencionó durante la ceremonia de la joven y su prometido causando variedad de comentarios.

“Por eso ya ni ganas dan de casarse por la iglesia”, “Ay no que estrés “, “Tengo ganas de casarme solo para ir a pelear con el padrecito”, “Me levanto y me voy a media misa.”, “Es misa no terapia padre”, “¿Qué clase de matrimonio por la iglesia fue esa?”, “¿Cómo sabe el padre si se supone que ellos no pueden estar con ninguna mujer?”, “Yo cancelo la iglesia y pido reembolso”, se lee en redes. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Mujer se enfrenta a sacerdote.