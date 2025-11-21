Mujer en Florida de 70 años es brutalmente golpeada en un bus

Una mujer de 70 años terminó “golpeada y magullada” tras ser agredida por otra pasajera dentro de un autobús de Broward County Transit, en Florida.

El ataque ocurrió el 21 de octubre y fue captado por las cámaras de vigilancia del vehículo, imágenes que fueron difundidas por la Oficina del Sheriff de Broward (BSO).

Según las autoridades, el encuentro violento se desencadenó después de que la víctima tomara asiento en la sección ADA —destinada a personas con movilidad reducida— y pidiera a la atacante que le diera espacio. Lo que siguió fue una agresión directa y brutal.

El ataque captado en video

En las imágenes difundidas por BSO se observa cómo la sospechosa comienza chocando deliberadamente contra la víctima en varias ocasiones.

Segundos después, la golpea en el rostro utilizando una bolsa del supermercado.

La violencia escala cuando la atacante empieza a golpear repetidamente la cabeza de la mujer, mientras la víctima intenta protegerse con su bastón.

El forcejeo dura varios segundos y ningún otro pasajero interviene durante la agresión, según lo que muestra el video.

Las imágenes, difundidas públicamente como parte del esfuerzo para identificar a la sospechosa, han generado indignación local por la crudeza del ataque y la vulnerabilidad de la víctima.