Inicio » Lo Último » Nacional » Mujer en Florida de 70 años es brutalmente golpeada en un bus

Mujer en Florida de 70 años es brutalmente golpeada en un bus

Una mujer de 70 años fue brutalmente golpeada dentro de un autobús en Broward County, Florida. El ataque quedó captado en video.
Por 
2025-11-21T19:37:25+00:00
FOTO: Broward Sheriff's Office via Storyful

Publicado el 11/21/2025 a las 14:37

Una mujer de 70 años terminó “golpeada y magullada” tras ser agredida por otra pasajera dentro de un autobús de Broward County Transit, en Florida.

El ataque ocurrió el 21 de octubre y fue captado por las cámaras de vigilancia del vehículo, imágenes que fueron difundidas por la Oficina del Sheriff de Broward (BSO).

Según las autoridades, el encuentro violento se desencadenó después de que la víctima tomara asiento en la sección ADA —destinada a personas con movilidad reducida— y pidiera a la atacante que le diera espacio. Lo que siguió fue una agresión directa y brutal.

El ataque captado en video

FOTO: Broward Sheriff’s Office via Storyful. Mujer en Florida de 70 años es brutalmente golpeada en un bus

En las imágenes difundidas por BSO se observa cómo la sospechosa comienza chocando deliberadamente contra la víctima en varias ocasiones.

Segundos después, la golpea en el rostro utilizando una bolsa del supermercado.

La violencia escala cuando la atacante empieza a golpear repetidamente la cabeza de la mujer, mientras la víctima intenta protegerse con su bastón.

El forcejeo dura varios segundos y ningún otro pasajero interviene durante la agresión, según lo que muestra el video.

Las imágenes, difundidas públicamente como parte del esfuerzo para identificar a la sospechosa, han generado indignación local por la crudeza del ataque y la vulnerabilidad de la víctima.

La víctima rechazó ser hospitalizada

mujer
FOTO: Broward Sheriff’s Office via Storyful. Mujer en Florida de 70 años es brutalmente golpeada en un bus

Tras la agresión, la mujer quedó con hematomas visibles en la frente, pero decidió no ser trasladada a un hospital, de acuerdo con la información compartida por el sheriff.

A pesar del impacto y la violencia del ataque, la adulta mayor optó por recibir atención en el sitio y regresar a su hogar.

La decisión fue voluntaria, según confirmaron las autoridades.

La atacante escapó inmediatamente después del incidente y no fue detenida en el lugar. Hasta el momento, se mantiene en condición de prófuga.

Investigación abierta y recompensa

La Oficina del Sheriff de Broward informó que se está ofreciendo una recompensa a cualquier persona que brinde información que conduzca a la identificación y arresto de la agresora.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para colaborar y enviar cualquier pista que permita ubicar a la sospechosa, catalogando el caso como un ataque particularmente violento contra una víctima vulnerable.

La publicación del video tiene como objetivo acelerar la identificación de la agresora, que se encuentra prófuga desde el día del ataque.

