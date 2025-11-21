Mujer en Florida de 70 años es brutalmente golpeada en un bus
Publicado el 11/21/2025 a las 14:37
El ataque ocurrió el 21 de octubre y fue captado por las cámaras de vigilancia del vehículo, imágenes que fueron difundidas por la Oficina del Sheriff de Broward (BSO).
Según las autoridades, el encuentro violento se desencadenó después de que la víctima tomara asiento en la sección ADA —destinada a personas con movilidad reducida— y pidiera a la atacante que le diera espacio. Lo que siguió fue una agresión directa y brutal.
El ataque captado en video
En las imágenes difundidas por BSO se observa cómo la sospechosa comienza chocando deliberadamente contra la víctima en varias ocasiones.
Segundos después, la golpea en el rostro utilizando una bolsa del supermercado.
La violencia escala cuando la atacante empieza a golpear repetidamente la cabeza de la mujer, mientras la víctima intenta protegerse con su bastón.
El forcejeo dura varios segundos y ningún otro pasajero interviene durante la agresión, según lo que muestra el video.
Las imágenes, difundidas públicamente como parte del esfuerzo para identificar a la sospechosa, han generado indignación local por la crudeza del ataque y la vulnerabilidad de la víctima.
La víctima rechazó ser hospitalizada
Tras la agresión, la mujer quedó con hematomas visibles en la frente, pero decidió no ser trasladada a un hospital, de acuerdo con la información compartida por el sheriff.
A pesar del impacto y la violencia del ataque, la adulta mayor optó por recibir atención en el sitio y regresar a su hogar.
La decisión fue voluntaria, según confirmaron las autoridades.
La atacante escapó inmediatamente después del incidente y no fue detenida en el lugar. Hasta el momento, se mantiene en condición de prófuga.
Investigación abierta y recompensa
La Oficina del Sheriff de Broward informó que se está ofreciendo una recompensa a cualquier persona que brinde información que conduzca a la identificación y arresto de la agresora.
Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para colaborar y enviar cualquier pista que permita ubicar a la sospechosa, catalogando el caso como un ataque particularmente violento contra una víctima vulnerable.
La publicación del video tiene como objetivo acelerar la identificación de la agresora, que se encuentra prófuga desde el día del ataque.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Miss Universe: concursante sufre aparatosa caída ¡Y ES HOSPITALIZADA!