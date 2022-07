Una mujer comenzó un brutal tiroteo en el Dallas Love Field en Texas.

La terminal aérea continúa cerrada mientras la policía investiga el crimen.

El móvil e identidad de la mujer no han sido revelados por las autoridades.

Un tiroteo al medio día del lunes 25 de julio del 2022 se desató en el Dallas Love Field de Texas y desató una gran movilización policial. El Departamento de Policía de Dallas (DPD, por sus siglas en inglés) ya está en la escena y las operaciones aéreas están cerradas por ahora.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que la terminal aérea está segura mientras los agentes del DPD continúan en la escena investigando el reporte del brutal tiroteo. Sin embargo, la corporación ordenó a todos los aviones que permanezcan en tierra.

El Aeropuerto Dallas Love Field está cerrado debido a un tiroteo

A las 11:00 horas de éste lunes, tiempo de Texas, el número de emergencias del DPD recibió reportes de que adentro de una de las terminales del Dallas Love Field se habían realizado disparos. En Estados Unidos los aeropuertos son jurisdicciones federales pero custodiados por autoridades locales.

Varios patrulleros del DPD acudieron al Dallas Love Field, 8008 Herb Kelleher Way, y encontraron a por lo menos una persona mal herida a balazos. La identidad de la autora y el móvil del tiroteo no ha sido revelado por las autoridades. La corporación no ha detallas de la mujer en custodia policial.