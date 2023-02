La mujer que no ha sido identificada aparece en un video que compartió el usuario Carlos Eduardo Espina quien defendió a los mexicanos y explicó lo que sucede con esa mujer, además de asegurar que ya en anteriores ocasiones ella misma se ha lanzado en contra de los ciudadanos aztecas, sin saber el motivo que la orilla a odiarlos.

Mujer española se burla de los rescatistas mexicanos que acudieron a labores tras potente sismo en Turquía que ha dejado más de 35 mil muertos, el video se ha hecho viral en TikTok y ha desatado la furia no solo de los aztecas, sino de muchas personas más que consideran fundamental la ayuda de todas las naciones.

Mujer burla rescatistas mexicanos: ¡SE VA CON TODO CONTRA AZTECAS!

La mujer no tuvo ninguna consideración con los mexicanos a quienes les dijo que se dejaran de cosas, para ella ellos no son héroes y pidió que se limitaran a hacer su trabajo, lo que causó que muchas personas se enojaran y vertieran sus comentarios hacia la española que no tuvo piedad hacia ellos.

“Mi madre Dios de México con los cuatro perritos que mandaron, de hecho están todos: ‘héroes, héroes’, déjense de joder, ustedes no están allí para ser héroes, ustedes están allí para ayudar a la gente de Turquía, ególatras. Vieran como hace falta en México cosas para que ustedes tengan el orgullo, pero la neta, ohh, infumables”. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Mujer burla rescatistas mexicanos