MUJER CAUSÓ REVUELO AL REVELAR EMPLEO. Lottie Rae, una mujer de 32 años de edad, se hizo viral en redes sociales al darse a conocer que trabaja limpiando casas. Pero, lo que llamó la atención de Rae no fue su sueldo de $60 dólares o que hable orgullosa de sus labores para el hogar, sino el secreto que guarda a la hora de hacer limpieza.

«Siempre estoy buscando formas de ganar dinero extra y me gusta estar desnuda, así que pensé ‘está bien, lo intentaré'», destacó la mujer en una entrevista con un medio británico y destacó Infobae. Ahora, tras seis años de comenzar a laborar de esta particular manera, lograr cobrar $60 dólares la hora. Archivado como: Mujer limpia casas desnuda

Mujer limpia casas desnuda: ¿Ha tenido malas experiencias?

En la entrevista también reveló las experiencias que ha tenido con otros hombres, quienes solicitan sus servicios esperando recibir más a cambio, por lo que los consideró como tipos «espeluznantes». Pero también encontró personas decentes que han realizado una labor interesante y que, la respetan. PARA VER IMÁGENES DA CLIC AQUÍ

«Hay un hombre con el que he trabajado todos estos años que es nudista. Él está desnudo cuando llego, tomando café. Luego jugamos con el perro y recién me pongo a trabajar. Hay algunas personas que son espeluznantes, un puñado de los tipos que limpio me contactan con la premisa de que obtendrán algo más», destacó Lottie Rae y citó Infobae. Archivado como: Mujer limpia casas desnuda