La llevaron al centro de detención de Al Cannon y la liberaron un día después con una fianza de $5,237 dólares. No estaba claro de dónde voló la pareja y dónde habían planeado pasar tiempo de calidad juntos.

Este hecho se da a conocer un día después de navidad, teniendo claro que el matrimonio quería pasar unas agradables vacaciones por las fiestas decembrinas. Se sabe que llegaron a Carolina del Sur, pero no está claro si son de ahí o llegaron de visita.

Mujer ataca marido aeropuerto: Se preocupan

Algunos usuarios de Twitter han comenzado a comentar la situación a través de la plataforma de Twitter. Aunque unos internautas han tratado la situación como burla, otros se han preocupado por el estado de salud mental de la mujer que aseguró atacar a su esposo.

"Nunca mires si no estás preparado para la respuesta", dijo un usuario de la red social. "Supongo que podemos concluir que las fotos no eran de ella. Tal vez si fueran sus fotos, no habría habido problema. Parece que hay una lección aquí".