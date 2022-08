En uno de los muchos casas de infidelidad que se han presentado en las últimas semanas, se supo que una mujer hizo lo impensable con su pareja al descubrirlo con otra. La joven supuestamente asesinó a su esposo después de descubrir que estaba teniendo una aventura, según The Sun .

Mujer asesina cocina esposo infiel. Constantemente en las redes sociales se han dado a conocer distintos casos de infidelidad por parte de las parejas que supuestamente se juran amor eterno, pero gracias a la tecnología se ha logrado demostrar que muchos no son sinceros con su ‘media naranja’ y son cachados con las manos en la masa.

“Mi pareja solía golpearnos a mí y a mi hija de cinco años”

Ella dijo que se vio “obligada” a casarse con su esposo a la edad de 15 años antes de darse cuenta de que él “no tenía ningún interés en ella”. Incluso afirma que le dijo en su noche de bodas que “no estaba interesado en mí y que tenía relaciones con otras mujeres”.

“Mi pareja solía golpearnos a mí y a mi hija de cinco años y me traicionó varias veces. Estaba cansado de este comportamiento y por eso lo maté. Vi a mi esposo y su amante en casa, y tuvimos una discusión después de que esa mujer se fue. Mi esposo trajo el cuchillo. Le dije que si me estaba engañando, debería matarme para poder deshacerse de mí. Me entregó el cuchillo”, le dijo a la policía. Archivado como: Mujer asesina cocina esposo infiel