Mujer arrestada por muerte del periodista mexicano Adán Manzano.

La Policía de Kenner, en las afueras de Nueva Orleans, arrestó a Danette Colbert, de 48 años, en conexión con la muerte del periodista mexicano Adán Manzano, de 27 años, quien fue hallado sin vida el miércoles en la habitación de un hotel de Nueva Orleans, donde se encontraba para cubrir el Super Bowl.

Las autoridades indicaron que no se encontraron signos evidentes de trauma en el cuerpo de Manzano, y la causa del deceso está pendiente de los resultados de la autopsia.

Colbert fue arrestada tras utilizar las tarjetas de crédito del periodista en varias tiendas locales.

Además, testigos la identificaron saliendo de la habitación del hotel donde fue hallado el cuerpo.

Woman arrested in connection to death of Telemundo reporter covering Super Bowl in New Orleans https://t.co/9QM43ggjvZ pic.twitter.com/lTxBmEwmnd

— New York Post (@nypost) February 7, 2025