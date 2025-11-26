Mujer amenaza a hispanos con llamar a agentes del ICE en una gasolinera Chevron en Los Ángeles

Mujer amenaza a hispanos

Confrontación racista grabada

Indignación en redes sociales

Una escena cargada de tensión y comentarios racistas volvió a encender las redes sociales tras difundirse un video grabado en una gasolinera Chevron de California, donde una mujer visiblemente alterada enfrentó a una pareja hispana y los amenazó con llamar a agentes del ICE.

El incidente, que ocurrió en Los Ángeles, se viralizó rápidamente en Instagram y Facebook, generando una ola de indignación por el comportamiento de la conductora, quien insistía en exigir una disculpa por algo que nunca explicó con claridad.

La pareja, desconcertada y sin entender qué había provocado la agresión, intentó mantener la calma mientras la mujer los grababa desde su vehículo utilizando dos teléfonos al mismo tiempo.

En uno de los momentos más tensos, la agresora bajó la ventanilla y lanzó una frase que encendió la polémica: “No pareces legal. Voy a llamar a ICE, cariño”.

Confrontación en la gasolinera y exigencia de una disculpa

De acuerdo con el video difundido, todo comenzó cuando la mujer detuvo su minivan y exigió que la pareja se disculpara por supuestamente haberla “acosado”, aunque en ningún momento aclaró qué ocurrió realmente.

“Cuando te disculpes por lo que hiciste, moveré mi coche”, dijo la mujer mientras grababa a los involucrados sin explicar la razón de su reclamo.

El hombre respondió sorprendido, pidiendo detalles, pero la acusadora se limitó a repetir su exigencia sin aportar contexto alguno.

La acompañante del hombre intervino para evitar que él se disculpara por algo que desconocían, lo que pareció irritar aún más a la agresora.