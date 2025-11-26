Mujer amenaza a hispanos con llamar a agentes del ICE en una gasolinera Chevron en Los Ángeles
Publicado el 11/26/2025 a las 11:32
- Mujer amenaza a hispanos
- Confrontación racista grabada
- Indignación en redes sociales
Una escena cargada de tensión y comentarios racistas volvió a encender las redes sociales tras difundirse un video grabado en una gasolinera Chevron de California, donde una mujer visiblemente alterada enfrentó a una pareja hispana y los amenazó con llamar a agentes del ICE.
El incidente, que ocurrió en Los Ángeles, se viralizó rápidamente en Instagram y Facebook, generando una ola de indignación por el comportamiento de la conductora, quien insistía en exigir una disculpa por algo que nunca explicó con claridad.
La pareja, desconcertada y sin entender qué había provocado la agresión, intentó mantener la calma mientras la mujer los grababa desde su vehículo utilizando dos teléfonos al mismo tiempo.
En uno de los momentos más tensos, la agresora bajó la ventanilla y lanzó una frase que encendió la polémica: “No pareces legal. Voy a llamar a ICE, cariño”.
Confrontación en la gasolinera y exigencia de una disculpa
De acuerdo con el video difundido, todo comenzó cuando la mujer detuvo su minivan y exigió que la pareja se disculpara por supuestamente haberla “acosado”, aunque en ningún momento aclaró qué ocurrió realmente.
“Cuando te disculpes por lo que hiciste, moveré mi coche”, dijo la mujer mientras grababa a los involucrados sin explicar la razón de su reclamo.
El hombre respondió sorprendido, pidiendo detalles, pero la acusadora se limitó a repetir su exigencia sin aportar contexto alguno.
La acompañante del hombre intervino para evitar que él se disculpara por algo que desconocían, lo que pareció irritar aún más a la agresora.
Amenaza con ICE y comentarios abiertamente racistas
Fue entonces cuando la mujer dio un giro abrupto hacia un discurso discriminatorio y lanzó la amenaza que quedó registrada en el video.
“Solo disculpe”, insistió primero, para luego añadir la declaración que encendió las críticas: “No pareces legal. Voy a llamar a ICE, cariño”.
Acto seguido, comenzó a gritar desde la ventanilla de su minivan frases como “Voy a llamar a ICE bebé… No pareces legal” y “¡ICE, ICE, vamos! ¡No eres bienvenido aquí!”.
Lejos de intimidarse, la pareja permaneció tranquila y le indicó que hiciera lo que considerara necesario, mientras ella continuaba grabando y comportándose de forma errática.
Reacciones, bloqueo del vehículo y comportamiento errático
A medida que los gritos aumentaban, la mujer empezó a reírse en silencio y actuar, según la testigo que grabó, “como una niña pequeña”.
Su comportamiento provocó que se negara a mover su vehículo, aun cuando estaba bloqueando el paso de un camión de reabastecimiento de combustible en la estación.
La situación generó incomodidad entre los presentes, quienes observaron cómo la agresora insistía en sus frases racistas sin razón aparente.
El acto fue descrito por usuarios como una mezcla de “infantilismo” y “descontrol evidente”.
Indignación en redes y críticas contundentes
La difusión del video desencadenó una oleada de comentarios condenando el comportamiento de la mujer.
Una persona escribió: “La vida de esta señora debe ser patética como para querer dedicarle tiempo a esto”.
Otra opinó: “Uf, no puedo ni empezar a entender qué lleva a la gente a actuar así. Es enfermizo”. Un tercer comentario añadió: “La gente con vidas insignificantes y sin sentido se divierte menospreciando a la gente”.
Hasta el momento, no se ha informado si la mujer enfrentará consecuencias legales, pero el episodio se suma a una larga lista de incidentes de discriminación grabados en lugares públicos, según ‘The NerdStach‘.