Muestran videos del desastre que dejó el tornado en Scotts Valley

Otro de los videos subidos a las redes sociales, muestra los intensos vientos que desató el tornado, el movimiento brusco de los árboles así como cables de electricidad.

La grabación dura menos de un minuto pero es suficiente para demostrar los daños que dejó el fenómeno natural.

En otro clip también se puede ver cómo es que avanza el tornado de una dirección a otra dejando estragos.

Otro usuario compartió un video en el que se muestra la dificultad de manejar mientras avanza el siniestro.

Tornadoes can happen anywhere. Even the mountains of California. Today, this was proven with a rare multi-vortex twister that happened near Scott’s Valley, CA just a few hours ago. It was actually somewhat damaging and powerful.

🎥: Krystle Westerman#tornado pic.twitter.com/46kivUsNXX

— jake 🙂 (@tornadicwonder) December 14, 2024