A través de redes sociales se ha viralizado el ‘peculiar’ detalle

Oropesa fue recientemente capturado tras mantenerse fugitivo

Una grabación pasaría a confirmar sospechas sobre el asesino de hondureños

La búsqueda de Francisco, un hombre armado acusado de asesinar a cinco de sus vecinos concluyó el martes luego de cuatro días y a poca distancia del lugar del tiroteo. Tras su captura, se ha revelado un peculiar detalle que tenía expuesto en su hogar.

Francisco Oropesa, mexicano de 38 años, fue arrestado cerca de Houston, en donde autoridades afirman que fue a la casa de al lado y baleó a sus vecinos con un fusil de asalto tipo AR la noche del viernes, después de que algunos de ellos le pidieran que se alejara si iba a estar disparando en su patio tan tarde porque no dejaba dormir a un bebé, según The Associated Press.

Muestran peculiar detalle que tenia en su hogar

Tras revelarse su captura, a través de redes sociales se ha viralizado un peculiar detalle qué tenía expuesto en su supuesto hogar Oropesa. Mismo qué ha comenzado a generar debate entre usuarios sobre la tragedia que robó la vida de 5 personas de origen hondureños.

El usuario de Tiktok @noticias.entretenimiento logró compartir a través de la plataforma un pequeño fragmento sobre cómo lucía de cerca el supuesto lugar del atacante, mismo que habría sido señalado por el FBI con anterioridad como un sujeto armado y altamente peligroso.