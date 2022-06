Se informó que Eduin Caz se separa de su esposa

El vocalista de Grupo Firme atraviesa un difícil momento

Eduin y Anahy se casaron en 2015

Muestran mujer Eduin Caz: El vocalista está atravesando el mejor momento de su vida profesional, pues Grupo Firme está consolidada como una de las agrupaciones de más importantes de la música regional mexicana, sin embargo, en el aspecto personal estaría atravesando por un momento difícil, ya que se ha revelado que él y su esposase divorcian.

Incluso ya hasta hay quien confirma que están separados. Cabe recordar que Eduin y Anahyse casaron en 2015, y un año después tuvieron a su primer hijo, Gerardo; posteriormente, en 2020, volvieron a ser papás al nacer su hija Geraldine. Fue así que la pareja parecía llevar un matrimonio feliz y estable.

¿Eduin Caz Infiel?

En 2021, una mujer en redes sociales aseguró que el cantante le fue infiel a su esposa con ella, aunque desconocía que Eduin estuviera casado. Este hecho le causó una gran controversia al vocalista de Grupo Firme, pues en las redes sociales comenzaron inundarse con criticas para él.

“En el año 2019, en el mes de octubre, vino Grupo Firme a mi ciudad. Para ese entonces, ya estaba formando una amistad con uno de los integrantes, el cual, el día de concierto me invitó al after. Ya estando en el after, él se acercó y me empezó a sacar plática. Yo no tenía idea que se estaba casado. Esa noche pasó lo que pasó y ya, eso es todo”, dijo la joven.