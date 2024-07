Muestran las caras de las víctimas del devastador ataque en Ucrania

La guerra en Ucrania ha dejado un rastro de devastación y tragedia.

Uno de los ataques más recientes y devastadores tuvo lugar en la ciudad de Kiev, donde un misil ruso impactó un bloque residencial de cinco pisos.

Entre los escombros, los cuerpos de al menos 12 personas, incluidos cuatro niños, fueron encontrados.

Entre las víctimas estaban Maksym y Anastasia, dos hermanos que murieron junto a su madre.

Yesterday, a Russian missile killed 10-year-old karateka Maksym Symaniuk, his sister, and their mother while they were in their apartment, according to the Ukrainian Karate Federation.

Video: Serhii Pinchuk / Instagram pic.twitter.com/YWGhVhG6Zo

— UNITED24 Media (@United24media) July 9, 2024