Muestran imágenes del homenaje a cuerpo presente de Silvia Pinal

«Quiero que sepan que se fue tan en paz, tan tranquila que ella se merecía descansar. (…) Madre te extraño, te quiero, te amo, te necesito, pero te llevo aquí en el corazón. Gravias por todo lo que me enseñaste, por todo lo que compartimos, gracias».

«Que siempre me enseñó, y a todos, a que este matriarcado tenía siempre magia, siempre arte, siempre cosas que llevaremos todas y creo que esa es la mejor herencia que puedo tener, esa casta, esa raíz que hizo siempre.

«Para mi es un honor poder sentir el cariño de todo México y de todo el mundo. Mi madre es grandiosa. Estuvimos todos juntos cuando ella trascendió, cuando tuvo su último suspiro, que siempre voy a tener en el corazón, porque es algo que ella me regalo».

MICHELLE SALAS HABLA POR PRIMERA VEZ DE SU PÉRDIDA

«Hoy estamos aquí para despedir a alguien que fue un faro de luz. La Pinal, fue mucho más que una madre, una abuela o una bisabuela».

«Fue una mujer que luchó por todas las mujeres. Nos enseñó que su legado es infinito, porque no solo nos dejó una historia».

«Mientras me despido de ella, quiero quedarme con el regalo más grande que me dejo: su amor condicional».

«Hoy te dejo ir, no con sufrimiento, si no con gratitud y plenitud. Recordare lo que siempre me decía: «Pórtate bien, canija». Descansa en paz, abuela.