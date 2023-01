Pelé falleció el pasado 29 de diciembre

“El Rey” fue despedido en el estado de su equipo

Muestran fotografías de su cadáver

La muerte de Pelé sacudió al mundo deportivo, del espectáculo e incluso del gobierno. En Brasil no podría pasar por desapercibido este hecho y el gobierno nacional decretó tres días de luto por la muerte del exfutbolista. Edson Arantes do Nascimento fue despedido como todo un rey merecía.

Un emotivo Brasil comenzó a presentar sus respetos a la leyenda del fútbol Pelé hoy, cuando su ataúd llegó al estadio que lo vio formarse como un astro del fútbol. Cientos de fanáticos comenzaron a llenar el Vila Belmiro, sede del Santos, el antiguo club de Pelé, donde el ataúd abierto con los restos de ‘O Rei’ (El Rey) se exhibió.

Tendrán 24 horas para despedirse

En el centro del campo del estadio Vila Belmiro se encuentra el cuerpo de Pelé desde esta mañana y permanecería durante 24 horas. Miles de fanáticos se encuentran haciendo fila ya que quieren despedir a la figura que alzó el nombre del fútbol brasileño.

De acuerdo con The Associated Press, la afición comenzó a llegar al estadio desde la madrugada del lunes para presentar sus últimos respetos a Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conocido como Pelé. Uno de ellos fue el juez de la Corte Suprema de Brasil Gilmar Mendes.